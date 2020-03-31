南投市31日傍晚驚傳人倫悲劇，母子溺斃案。學者專家認為女子恐已有長期的精神問題導致對現實絕望產生扭曲，無奈未獲旁人正視又無人無處可求處，只能憤而走上絕路，呼籲社會應對精神疾病有更多認識，正視憂鬱症的存在。

彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼醫師表示，通常會帶著小孩子一起走的父母，高達8成以上有某種精神疾病困擾，其中，將近9成的母親、6成的父親認為，若自己有不該念頭，小孩將無人可照顧，當這樣的父母想到孩子恐怕也會過得很淒慘、辛苦，就會產生把孩子也帶走的動機，表面上看似想把自己跟孩子緊緊連結在一起，但實際上卻也有種要把大家一起的意味。

王俸鋼說，精神疾病、與憂鬱症盛行率高，在20歲以上、50歲以下的女性中高達4分之1，卻仍不為社會所正視，症狀輕微者比較幸運，有些靠自己撐過來、慢慢好轉，但嚴重者症狀會越來越明顯，需要身邊親友協助、要求就醫。

他說，嚴重的憂鬱症或精神疾病，不論是育兒、生活等許多外在壓力都可能使症狀加劇，在健康人眼中可能微不足道、不值一提，但對當事人而言已感覺像天塌了下來，若旁人仍認為是小題大作、不知足，恐怕反而會增添額外的壓力，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，在無處求助的絕望下，導致難以挽回的悲劇。

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