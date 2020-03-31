有一名在醫院工作的女網友，在臉書《爆怨公社》分享一段經歷，日前一位病患住在隔離病房內求助，而且疑似染上新冠肺炎，就當眾人急忙穿上隔離裝備，衝進去察看病況時，發現對方只是為了馬桶上一滴尿而求救，文章曝光後，不少網友紛紛聲援醫護人員們。

這位網友表示，她的同事負責「疑似新冠肺炎患者」的隔離病房，每次進房前，醫護人員必須換上隔離衣、N95口罩、外科口罩、護目鏡、面罩、手套與鞋套，網友表示，「那套裝備至少要5到10分鐘，還會呼吸困難」！

但女網友的同事這次卻沒料到，當他們進入隔離房，當下傻了，「就一滴尿！因為馬桶上不小心滴到一滴尿，所以我們就全副武裝浪費了一套兔寶寶裝…拜託有些事情可以自己處理的，醫療資源寶貴啊」！

女醫護人員文章一出，立刻引起網友聲援醫護人員，怒批患者把醫療人員當服務業在使喚。（圖／爆怨公社臉書）

Po文貼出後，立刻引起大批網友痛批，「叫他舔掉！（太氣了失言！）你們真的辛苦了！要照顧好自己喔～謝謝！加油」、「請他們自費付吧，病人要求非正常需要，都改自費」、「現在人是把醫療人員當服務業在使喚就對了餒」、「辛苦了…那個人也太X圾了」、「為了一滴尿…這種病人是以為住飯店嗎」。

文章曝光後，也有護理人員感同深受，「剛剛也為了幫忙關電視，浪費一套」、「真的，穿了兔寶寶後全身爆汗，幾乎快無法呼吸了」。這位女網友呼籲，「疫情影響大家都辛苦了，只是這種時候真的需要大家多多配合，才能有效控制疫情，大家一起加油」。

名醫田知學經常在臉書粉專《布農Doc 田知學》分享醫護辛酸淚。（圖／布農Doc 田知學臉書）

類似的狀況，包括名醫田知學也在臉書《布農Doc 田知學》分享，由於正值非常時期，她誠懇「#為你我們堅守崗位，#你只要為我們留在台灣留在家裡」；田知學還感謝清潔員的付出，「還有一群像被深埋海底般，完全聽不到他們聲音，卻一直默默地努力的！醫院沒有他們真的不行的！不是只有醫護，清潔人員也為你冒著被感染危險堅守崗位」！

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)