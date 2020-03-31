台北市板信商業銀行大直分行，昨天上午驚傳持槍行搶走80餘萬元案件，歹徒是在三芝先搶了一輛計程車後，再到台北作案，警方找到這名被搶的小黃女司機釐清，她說，陳嫌上車說要到「龍巖塔」看他爸爸，並強調搶匪很「古意」看不出來會去搶銀行，甚至還先付了她1000元車資。

這名女司機說，涉案的陳嫌是昨天上午攔她的計程車，說要到三芝山上龍巖塔看他父親，當時看不出來有任何異狀，而且陳男說話輕聲細語，很古意的樣子，一點都看不出來是要去搶劫銀行。

而且當時小黃女司機內急想要上廁所，陳嫌「好心」還領她去附近加油站上廁所，下車時陳嫌要她把貴重東西帶下車，還先給了她1000元車資，要她放心，他會在車上等候。

但是她上完洗手間後，出來就看不到她的計程車，還是後來有一輛消防車來加油，他才向消防隊員說她車子不見了，轉通知警方前往處理。

為了釐清這輛計程車與搶案關係，她說從昨天上午一直在警局在筆錄，當時她也沒看到陳嫌有帶長槍。

(中時電子報)