據日本共同社3月31日報導，鑑於新冠病毒疫情蔓延全球，日本政府31日展開協調，擬要求包括日本人在內的所有入境者，從入境日起在家中和住宿地點等隔離14天。該措施的對象將從此前的美國、中國大陸、南韓和歐洲部分國家等擴大至全球，旨在進一步強化邊境口岸對策。相關人士透露了上述消息。

報導說，作為日本政治和經濟中樞的首都東京感染者驟增，在海外感染病毒的日本人回國後檢測呈陽性的情況也接連不斷。日本政府認為回國者有可能成為國內集體感染的誘因，對此加強警惕，因而判斷採取追加措施為當務之急。

日本首相安倍晉三預計將在4月1日的對策總部會議上宣布措施。政府還打算把來自美、英、中、韓全境等49個國家和地區的外國人也列為拒絕入境對象。包括已指定的範圍在內，來自全球逾三分之一國家和地區的外國人都將被拒絕入境。

據最新統計，日本單日新增239例確診病例，累計確診病例已破兩千大關，達到2183例。

(中時 )