以經營「美廉社」超市為主體的三商家購（2945）31日公告，董事會決議買回300張自家股票，將用於轉讓員工，買回時間自今年4月1日至5月29日止，買回區間價格為每股新台幣70～100元之間，預計買回股份總金額上限為3,000萬元。

三商家購指出，此次預定買回股份占公司已發行股份總數0.5％。而這也是三商家購「首度」實施庫藏股，估計亦是為響應金管會救市措施。

(工商 )