三商家購首度實施庫藏股 將買回300張 21:512020/03/31 工商 劉馥瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以經營「美廉社」超市為主體的三商家購（2945）31日公告，董事會決議買回300張自家股票，將用於轉讓員工，買回時間自今年4月1日至5月29日止，買回區間價格為每股新台幣70～100元之間，預計買回股份總金額上限為3,000萬元。 三商家購指出，此次預定買回股份占公司已發行股份總數0.5％。而這也是三商家購「首度」實施庫藏股，估計亦是為響應金管會救市措施。 (工商 ) #三商家購 #買回 #實施庫藏股 #首度 #經營 也許您會感興趣 推薦閱讀 四面玲瓏 群聯、麗豐-KY業績靚 01:152020/03/27 證券．權證 權證星光大道－富邦證券 聯發科 三大法人買進 01:152020/03/27 證券．權證 伸興27日起預計買回1,200張庫藏股 10:062020/03/27 財經 可成庫藏股執行進度達14.38％ 16:452020/03/27 財經 高林股去年EPS為0.16元 每股配發現金股利0.2元 17:352020/03/27 財經 可成庫藏股執行率逾14％ 04:102020/03/28 證券．權證 自己股價自己救 一個月內… 195家實施庫藏股 04:102020/03/30 財經要聞 有神快Buy 半導體庫藏股超威 04:102020/03/31 財經要聞 遠雄建罕見實施庫藏股 今股價跳空大漲3元 10:102020/03/31 財經 上市櫃拚自救 庫藏股實施突破600億！ 18:532020/03/31 財經 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 美股再崩15％或反彈？ 分析師驚揭市場關鍵訊息 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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