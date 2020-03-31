邱勝翊（王子）、任容萱、吳岳擎近日參加鄭偉柏、瑪麗主持的MOMO綜合台節目《E!Studio藝鏡到底》，宣傳新戲《覆活》。王子形容自己是「康樂股長」，喜歡團隊氣氛開心，樂意照顧所有人，貼心舉動榮登劇組「暖心王」，從沒合作過的演員們首度碰面上表演課正好遇到姚以緹生日，王子直接送上蛋糕給驚喜，他笑說：「前一天她還叫錯我名字，叫成『邱勝翔』，本來還想說到底要不要準備這個蛋糕呢？」笑虧姚以緹。

任容萱提及王子的貼心舉動，有次她拍一場情緒很重的戲，快拍完時，王子立刻遞給她某款巧克力，原來任容萱曾提及自己喜愛某款巧克力，他貼心記下，主持人鄭偉柏、瑪麗驚呼：「很會！」而王子的貼心不分男女，吳岳擎回憶，《覆活》8月多殺青，他的生日在11月，11月某天王子邀約大家一起玩「狼人殺」，吳岳擎認為是一般聚會而赴約，沒想到王子在聚會中送上蛋糕，吳岳擎感動表示：「如果在拍攝期，我覺得是他基本的貼心，都已經殺青了，他還為了我準備一個聚會。」

主持人瑪麗（左起）、吳岳擎、任容萱、王子邱勝翊、主持人鄭偉柏開心合照。（E!Studio藝鏡到底提供）

王子在《覆活》中飾演一位保鑣，有不少危險性極高的動作戲，必須拚命奔跑，以及跳上正在開動的挖土機，還得站在真實頂樓詮釋輕生戲碼，他直呼，「腳真的是軟的！」坦言有幾場戲真的拍到虛脫，「看到劇本，怎麼累的都是我，早起、第一場通常都是我。」因為太過危險，他也親自簽下高達3千萬的鉅額保單，被大讚「動作巨星」。

(中時 )