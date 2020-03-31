中央氣象局預報顯示，今晚至明(1)日隨著鋒面通過，水氣增多，降雨機率提高，中部以北地區有短暫陣雨甚至雷雨，東半部地區及南部山區也有短暫陣雨，降雨時段預計在明天上午之後轉為緩和，但還是提醒民眾務必隨身攜帶雨具。

天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，今晚開始鋒面將南下影響台灣，明天鋒面通過後東北季風開始增強，中部以北及東北部有短暫雨發生機率，其他地區也有短暫陣雨情形，這周天氣較不穩定，一直要到下周天氣才會趨於穩定。

溫度方面，北部白天高溫約20-22度，東半部地區約24-27度，南部地區受東北季風影響較小，低溫約22-24度，高溫還是可以來到27-30度。

降雨區域方面，這周未來4天降雨還是集中在中部以北及東半部，受東南雨系及鋒面影響，清明連假期間降雨將斷斷續續，但實際上雨勢不會很大，需要特別留意，出門在外記得攜帶雨具。

賴忠瑋指出，4天的清明連假天氣都是由「東北季風＋華南雲雨帶」所組成，因此北部的天氣大多是陰雨偏涼，南部則是溫暖穩定，以下是清明連假天氣概況供民眾參考：

4／2(四) 華南雲雨帶通過，北部、中部在中午過後就會轉雨，短時間內可能有較大的雨勢，並有雷雨發生的機會。

4／3(五) 華南雲雨帶北抬，剩下北部、宜蘭持續有雨。

4／4(六) 上半天華南雲雨帶持續影響，下半天為降雨空檔，僅東半部偶有短暫陣雨。

4／5(日) 中午過後降雨空檔結束，新一波華南雲雨帶移入，北部、中部、東半部又將轉為有雨的天氣，持續到下周二(7)。

(中時 )