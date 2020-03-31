新冠肺炎疫情吹進校園，師範大學一名學生也確診，師大今天(31日)下午召開記者會，表示已將同寝室同學移出宿舍，並進行全面消毒，但有不滿的學生爆料，指出校方心裡早就有數，卻無所作為。

一名師大學生午前在《Dcard》新冠肺炎版PO文「早上聽到分部有一個化學系大四發燒一個禮拜還快樂來上學，還進得來學校，現在確定確診，祝福各位，大家自求多福」，原PO並補充說明，表示自己聽到教授說法，說校方早就心裡有數，且師大前期就因外籍人士多、校園密集、座位小、防疫隨便等因素遭關切，這次化學系同學只是檯面上被炒出來，他質疑「公館學七的同學每個都遭殃，到現在還沒有隔離警告？」

原PO繼續說「學校內部知道在理學院早就有疑似案例了，說明不是只有這位同學」，他痛批「綠線後面捷運這段全部都是師大的學生，一個破口有多少人有風險，學校還想壓，師青還在保守不敢造成恐慌，我還以為我在北韓念大學」。原PO也批評，校車大家每天都會搭，車上一點消毒水的味道都沒有，上下車都不量體溫，防疫沒破口才怪，大酸「師大真的很鬧」。

另一名師大學生今早11點多在《師範大學》版PO文，指出當初成大凌晨1點58分寄了500多封郵件提醒學生，師大卻遲遲沒有動作，怒批果然是防疫做不好的學校，呼籲理學院的學生「皮繃緊點」。

網友則紛紛留言：「師大版有關的文章剛剛看都被刪掉了，好可怕...」、「有day pass就可以直接進去不用再量也是一個防疫漏洞」、「愛面子愛成這樣，不意外」、「指揮中心也天天說，現在還不嚴重，不要緊張」、「如果接下來真的造成嚴重的校園感染，教育部要負起一定的責任」、「就看師大是什麼時候要採取措施，可以取締師青卻不能趕快通知全校師生防疫？」、「理學院的大家抓穩囉」。

(中時電子報)