口罩3.0版放寬成人兩周9片，經濟部今天宣布，92座國家口罩機台日平均產量已正式突破1300萬片。下一步中央可能會研議進行「口罩外交」，將多餘產量援助國外等，因此口罩產能有可能需上調至每日1500萬片。

政府花了2.7億建了92座口罩機台，終於在本周把日平均產能衝到1300萬片高峰。經濟部表示，如果加緊生產，還可以提升到1400萬片。

但是政府可能下一步會考慮「口罩外交」，把一部分口罩送交外館給當地政府使用，做外交援助或是物資互換。還有就是給予海外親友與國人的口罩，因此口罩產能可能會上調至1500萬片，這須由中央疫情指揮中心去決定。

如果口罩真要到1500萬片，那靠現有國家機台將不足。目前政府研議幾個方向，一是可以再少量訂做新的機台，或是考量疫情過後的去化問題，不要再出資自建機台，而從現有中小型口罩廠商產能去多增加，再擠出100萬片，也是可行方向。

(中時 )