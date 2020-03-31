新冠肺炎疫情蠢動！交通部長林佳龍今天視察台鐵與高鐵板橋車站後表示，所有搭乘大眾運輸乘客必要戴口罩才能搭車，並呼籲全體民眾配合，不要防疫讓有缺口。但消息一出，網友嘩然表示異議！

交通部長林佳龍是在今(31)晚視察台鐵、高鐵板橋車站的防疫措施後宣布，4月1日針對所有的大眾運輸，要求大家戴口罩才搭車，大家要配合，讓清明連假時不要有防疫缺口出現。目前高鐵的12站均開始量測體溫，也設有紅外線的體溫量測儀；台鐵今天起在全部的239車站執行量測體溫，另包括1298個郵局、公路系統包括高速公路的服務區、公路客運的轉運站動起來要求乘客量體溫、戴口罩。

雖然交通部是有備而來，但對照先前中央流行疫情指揮中心表示，搭乘通氣量足夠的大眾運輸（如公車、捷運、高鐵），不用擔心不戴口罩會被感染，因此身體健康者從事戶外活動、搭乘通氣量足夠的大眾運輸時，不需要戴口罩，請把口罩留給真正需要的人（如有慢性病者、有呼吸道症狀者）與醫療、防疫人員，才能讓防疫發揮最大效用。

而今，口罩仍實施實名制限購狀態，並非充分提供需要者。所以，林佳龍一宣佈搭大眾運輸「要求乘客戴口罩」，網民反酸表示：「開始緊張了，放了一堆的人進來了，都不篩檢」、「我願意戴啊~~~但是請讓我一天最少有一片口罩 ~~產能剛剛逐漸提昇就開始強制了 2週9片都還沒開始」、「我ok，你先領，現在不ok了？」、「不是叫健康的人不要帶嗎------誰能自認為健康呢 ------保護自己和別人不是都很重要嗎」。

(中時電子報)