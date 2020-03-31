取自陳建仁臉書

為防止新冠肺炎病毒擴散，疫情中心發布社交距離指引，副總統陳建仁今天表示，避免群聚活動，可以減少社交次數達日常社交次數的20％，採取這項措施者若佔全人口的50％，疫情就可望到控制。

陳建仁今晚在臉書以「保持社交距離對管控武漢肺炎疫情的重要性」發文表示，在沒有治療藥物和疫苗的情況下，人傳人的傳染病會很快地呈指數增加而快速擴散，唯一有效管控疫情的方法，就是透過隔離檢疫來降低接觸率。有效接觸率高，病例數會驟升驟降，流行很快就結束；有效接觸率低，病例數會緩升緩降，流行會持續較長時間。

中央疫情指揮中心最近呼籲全民共同努力，透過「保持社交距離 」來降低R值，緩和流行曲線的驟升驟降，以爭取時間等待疫苗及抗病毒藥物的上市。保持社交距離的措施很多，包括確定病例隔離治療、密切接觸者隔離檢疫、高危險群自主健康管理、學校停班停課、減少不必要群聚活動、封城鎖國等。

陳建仁指出，保持社交距離的防疫效果，受到兩個因素的影響：第一是「社交次數減少達日常次數的百分比 」，第二是「減少社交次數者佔全人口的百分比 ，採取保持社交距離措施以後的傳染數值會明顯下降，疫情也會迅速得到控制。

他分析，如果半數人口減少一半社交次數，疫情可能會逐漸得到控制。如果只有少數人小幅度減少社交次數，疫情仍會持續擴散。

陳建仁表示，避免群聚活動，可以減少社交次數達日常社交次數的20％，而且採取這項措施者佔全人口的50％，R值可以降為0.7-2.0，疫情可望到控制。如果全國禁止外出可以減少社交次數達日常社交次數的10％，而且禁止外出者佔全人口的90％，R值就可以降為0.2-0.4，疫情最容易控制。

當然，他說，全國禁止外出將使經濟活動受到嚴重的限縮，並會帶來經濟的蕭條！因此，如何準確拿捏，對各國政府都是一大考驗！

截至3月31日台灣共有322名武漢肺炎確診病例，其中276名境外移入、46名本土病例。目前38名本土病例可以追溯到感染源，屬於家族、職場、醫院或學校內傳染，只有8名無法追溯到感染源。「零星的本土病例並未建立連續的傳染鏈，因此並沒有出現本土病例呈指數增加的流行曲線」。

但是，全球疫情依然嚴峻，因此，他希望國人除了做好自主健康管理，養成勤洗手及必要時戴口罩的衛生習慣之外，也都能確實依照中央疫情指揮中心的指引，遵行保持社交距離的各項措施，讓台灣能夠早日脫離武漢肺炎疫災的威脅！

(中時 )