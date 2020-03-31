《健康2.0》在疫情導致人心惶惶的同時，增加播出時段，周一到周日天天守護民眾健康，主持人鄭凱云自我期許，希望透過這節目，讓台灣的醫病溝通、預防醫學越來越好，「未來我和《健康2.0》，可以像家人一樣日日陪伴大家，一起防疫，一起健康養生，一起遠離疾病。」為傳達家人形象，節目拍攝宣傳影片，特別安排鄭凱云與兒子安安「首度同框」。

鄭凱云開心表示：「母子同框上電視，我作夢都沒想到！」節目播出已13年，邀集權威醫生與專家名人，針對時下流行的健康議題，分享健康知識，更榮獲DailyView網路溫度計「台灣十大網路高人氣健康醫療節目」第一名殊榮，YouTube訂閱者累計近63萬人。

鄭凱云與兒子安安首度同框拍片。（TVBS提供）

拍攝影片當天，鄭凱云穿著時下流行的「男友風」襯衫入鏡，表現居家形象，難得小露性感，對於宛如「下半身失蹤」的造型，鄭凱云表示：「我平時不太會這樣穿衣服，所以這次的尺度算是蠻挑戰的。」拍攝前，在她梳化過程中，安安乖巧坐在一旁畫畫等待，工作人員大讚他有大將之風，絲毫未有緊張感，鄭凱云卻在一旁笑說：「他其實非常緊張，因為覺得之後會有幾百萬人看到他。」安安聞言附和，「 我緊張到頭都熱了！」

(中時 )