新冠肺炎持續在全球大爆發，我國確診人數攀升至322例，多數皆為境外移入，至今已奪走5條人命，台北市長柯文哲30日表示，現在的紐約比武漢還要危險，向中央喊話「不要一直放人進來」。有民眾綜觀近日的數據，竟然發現新案例有高達４成的共通點，讓網友不禁怒轟，「這些人腦袋到底裝什麼？」

日前有名網友在PTT張貼出一張表格，為疾管署3月29日公布的確診個案列表，觀察新增的15例確診病患中，在發病前分別有菲律賓、美國、土耳其、英國、摩洛哥、印尼、葡萄牙、西班牙、瑞士、突尼西亞及法國的活動史，其中有多達6人都是旅遊返國，且出國日期都是在3月之後。

衛福部已於3月21日將全球旅遊警示提升至「第三級」，民眾非必要勿出國，不過卻還是有不少人硬是要趁這個時候出國旅遊，引來網路一片罵聲，「為什麼三月還是一堆人出國…」、「愛玩先害死家人再害死全台灣」、「真的是氣到發抖耶怎麼有人可以這麼自私」。

(中時電子報)