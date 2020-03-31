綁定行動支付的酷碰券預計4月中下旬先行，經濟部初步規劃每人每月行動支付消費回饋上限為1000元，將連續施行3個月，到7月中左右，以作為振興抵用券上路前的銜接。

經濟部酷碰券規劃使用行動支付給予折扣，使用「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay一卡通帳戶」、「Pi 拍錢包」等4大行動支付APP結帳，可享20％到25％折扣，等於享75折到8折。金額會累積到消費者帳戶中，供下次使用。

至於考慮長輩沒有電支帳戶，傳出打算把悠遊卡、一卡通等電子票證業者都納入。經濟部表示，這部分確實已經在跟業者洽談，但還沒有定案。

經濟部表示，以折扣20％來說，消費者當月必須先消費5000元，才能享有1000元上限回饋。這部分4月中下旬上路後，會連做3個月，也就是到7月中下旬為止。

政府規劃酷碰券折扣通路以受疫情影響商家為主，可以使用在餐飲業、飯店業、住宿飯店、百貨公司、電影院等，享受定額回饋。

(中時 )