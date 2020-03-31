基隆忠二路崁仔頂魚市附近的慶安宮，廟中供奉著基隆信仰燈塔的「媽祖」，該廟至今已建廟超過200年，並列基隆三大百年宮廟，但日前為因應新冠肺炎疫情，基隆媽慶安宮鑾轎遶境、廟埕躦鑾轎轎腳活動經開會討論後均取消，慶安宮指出，為了信眾的安危，神明是可以理解的。

慶安宮總幹事張如松表示，廟方為了避免群聚感染可能，今年決定取消遶境活動，包括媽祖鑾轎遶境、「鑽轎腳」鑽鑾轎轎腳、歌仔戲謝神及祝壽典禮等媽祖聖誕系列活動。

張如松指出，每年的7月中元祭與3月媽祖生日是年度兩大盛事，廟方原定要與信眾一同到中部和南部邀請各地神明來到慶安宮作客，也因擔心人潮聚集加上配合中央防疫政策而取消，雖然繞境活動取消，但是信眾要來參拜，慶安宮仍然歡迎。

這間基隆最悠久的媽祖廟，是全台唯一供奉湄洲媽、泉州媽、漳州媽的宮廟，香火鼎盛，聽到期待已久的遶境活動要取消，不少信徒感到可惜，但有民眾指出，神明一定可以諒解的，也表示自己雖然今年無緣參加活動，但明年的此時一定不會錯過。

慶安宮總幹事張如松指出，每年遶境時間都在媽祖誕辰這一天下午，平時參與信眾都是本地人，鮮少有外來參拜人士，每年基本上會有高達三千名的信眾參與，不少信眾都會在晚上留在慶安宮附近用餐。附近賣烤鴨的店家指出，平常這一天單日營收就會上升至少三成，影響不小。

(中時 )