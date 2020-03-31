網路訊息爆炸，防疫措施也出現假消息。日前網路羅列防疫措施，這些做法是否有用？如果沒用，該怎麼做才正確？

武漢疫情肺炎造成民眾恐慌，日前網路上出現「今天起10天，台灣正式進入武漢肺炎關鍵期」，洋洋灑灑列出14項防疫措施，並在文末註記「醫師全聯會關心您」。

醫師公會全國聯合雖立刻發出澄清聲明，但細看當中事項，撇除勤洗手、少去公共場合等已知做法，還有許多可能有效但又似是而非的做法，專家也對這些做法提出一些改善方式和見解：

用餐儘量將食物外帶:

正確。衛生福利部南投醫院感染控制科醫師廖嘉宏指出，食物外帶是避免人潮聚集、近距離聊天講話，現在許多地方都宣導，有些醫院的餐廳、美食街也已停止內用服務。

避免戴隱形眼鏡:

無關。戴隱形眼鏡前、後洗手即可。那麼戴眼鏡可以防疫嗎？台大醫院小兒科主任、感染症醫學會理事長黃立民表示，戴眼鏡對防止噴沫進入眼睛有些許幫助；廖嘉宏則表示，有幫助但效果有限，「眼鏡防疫應該是醫用護目鏡的概念，但護目鏡是眼睛周圍都有隔板保護，兩者保護力差很多，社交距離還是要保持1公尺以上比較好。」

吃熱食、避開生凉食物、多喝溫水保持腸胃順暢:

無關。雖然有一些案例和研究指出，新型冠狀病毒可能會就由糞口或遭污染的食物傳染，造成腹瀉症狀，但都尚未證實，主要還是以飛沫和上呼吸道、肺部症狀為主，「少吃生冷食物避免感染諾羅病毒比較有關聯，」廖嘉宏說。

黃立民也認為，這項做法是日常養生，跟武漢肺炎關係不大，目前也不認為吃到受污染的食物會感染，一般還是手部不潔，症狀也是以上呼吸道為主。

穿過的衣服（外套、長褲）回家先吊在戶外2小時:

錯誤。黃立民指出，衣服還是建議要清洗，吊著沒意義，病毒也不會短短幾個小時就死亡。廖嘉宏也提醒，雖然國外有實驗顯示，病毒在粗糙的表面存活時間比較短；與塑膠相比，病毒較不容易在金屬表面存活，但目前都僅止於實驗室的研究結果，還不確定能否應用到實際生活中。

黃立民也說，即使掛著兩小時，衣服上的病毒也不會消失，最好是用洗衣精洗過再晾乾，或至少在太陽底下曝曬，才有消毒效果。

暫停戴首飾:

正確。戴首飾如戒指，可能會讓首首有些地防無法徹底清潔。項鍊、耳環等配件，扣環間也可能有隙縫會藏物納垢，因此醫師都會建議少戴首飾。

如果要消毒，要選擇正確的消毒劑，才不會傷了首飾：

首飾可用酒精消毒。（圖片來源：鄭佳玲製圖）

有接觸錢幣，一定要洗手。剛拿進來的錢幣，先單獨放在塑膠袋中，一天後才拿出來。

接觸後洗手正確，但放塑膠袋沒意義。黃立民指出，任何東西表面都一定會有病毒，錢幣、紙鈔還必須消毒或靜置一天，這樣未免矯枉過正，使用過錢幣紙鈔後洗手即可。

廖嘉宏也認為，不透水、不吸水的物品消毒才有用，「錢幣用酒精消毒可能還可行，但紙鈔會吸水，臨床上布匹、紙張都是無法徹底消毒的，因此摸過後洗手比較實際。」

錢幣、紙鈔消毒不切實際，不如使用過後馬上洗手。（圖片來源：Shutterstock）

不要使用別人的電話筒，電話筒消毒:

正確。電話筒、手機都可能會被觸摸或口水噴濺，因此除了勤用漂白水和酒精消毒，也應避免共用話筒。

適當運動:

正確。多數研究指出，比起從來不運動的人，規律運動有助提升身體的抵抗力，比較不容易生病、感冒，建議在家或戶外進行適度運動，降低整體感染風險。但還是要提醒，如果是從事馬拉松、三鐵等訓練，運動量超過一定程度，免疫力反而會變差，恐增加被病毒感染的風險。

暫停進入健身房:

正確。廖嘉宏表示，健身房有時人潮擁擠、不太會定時消毒，觸摸到器材可能就會有感染風險，且不會有人戴口罩。如果要運動，建議選擇居家運動或戶外運動。

但如果要去，建議做好以下自我防護：

1.生病避免去健身房。

2.選擇人少時段進入，例如清晨或中午。

3.用器材前、後都以酒精消毒：基本上許多健身房都會提供酒精，因此在使用器材前、後，都應該用酒精擦拭、消毒靠墊、握把等容易接觸到的地方，保護自己和他人。

4.儘量少用健身房的公用毛巾，毛巾也不要接觸到器材、地板，避免不小心沾附到病毒。

5.沒洗手前別摸臉、眼口鼻

國外專家建議在疫情延燒階段，應該儘量避免使用蒸氣室。另外，運動完也建議直接在健身房洗澡，避免病毒沾黏在身上，若無法在健身房洗澡，回家後也最好馬上洗澡。

(中時電子報)