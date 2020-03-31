北海岸最美的離島秘境「阿拉寶灣」於 5月1日即將解禁。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

北海岸最美的離島秘境「阿拉寶灣」於 5月1日即將解禁。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

北海岸最美的離島秘境「阿拉寶灣」於 5月1日即將解禁。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

北海岸及觀音山國家風景區和平島公園為推廣環境教育旅遊，將於5月1日正式開放全區深度導覽解說服務，包含曾被票選為全球最美日出觀測點之一的「阿拉寶灣區域」，每日依潮汐時間開放並限定300個名額。以線上預約報名的方式，透過專業地質學會認證之導覽員帶領，讓遊客能夠深入探訪和平島秘境。4月1日起和平島公園官方網站即開放民眾預約季節限定版的全區導覽服務。

北觀處指出，位於台灣北海岸，與本島形成陸連島的基隆和平島公園，是一座擁有絕佳海景視野的地質景觀公園，其沿岸的海蝕地形發達，包括有海蝕崖、海蝕平台、蕈狀石等多種特殊自然景觀，除了擁有天然豐富的岩石地貌，園區內更有一片與大海相連的無邊際海水泳池，是和平島公園最受歡迎的設施之一，前往還能感受清澈蔚藍的海水的同時還能與熱帶魚、梭子蟹等海洋生物一同悠遊，水池旁也設有救生站與專業救生人員，可以無憂無慮地盡情擁抱海洋。

北觀處提醒遊客，來到和平島公園有一件一定要做的事，就是尋找園區內擁有可愛特殊造型的「十大守護岩」，據說在二千五百多萬年前，和平島周圍還是一片汪洋，島上地形因受長期風化侵蝕與浪濤衝擊，形成了蕈狀石、豆腐岩、海蝕平台等奇特地貌，宛如一座大自然美術館！其中有五顆守護岩位於阿拉寶灣區域，一起來秘境探索季節限定美景以及尋找園區中的金剛岩、法老岩、鱷魚岩淚、基隆市鳥黑鳶岩，以及超美的花豹岩。

另外，為了讓遊客輕鬆取得拍照角度，認識園區內的守護岩，營運廠商特別在豬頭岩、人面獅身岩、海豹岩、彈塗魚岩及金剛岩附近，分別設立「守護岩專屬觀景窗」，只要從觀景窗望去就能輕鬆找到守護岩，還能跟守護岩同框入鏡，和平島公園已落實必要防疫措施，歡迎遊客「安心、放心、開心」來到和平島享受大自然美景。

(中時 )