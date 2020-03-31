交通部長林佳龍今晚(31日)正式宣布，從明天(4月1日)開始，搭乘大眾運輸不僅要全面量體溫，發燒者一律不得上車，更要求民眾必須配戴口罩才能搭乘客運、台鐵與高鐵。

林佳龍表示，清明節連假前，所有鐵道車站都必須量體溫，除部分車站使用紅外線測量儀外，其餘則是人工額溫槍測量。除了台鐵、高鐵，高速公路的服務區、客運轉運站民眾也都必須量體溫、戴口罩。

不過民眾都在詢問，「捷運咧？」 「台北捷運到底要不要？」「捷運哪個單位管的？」「看內文應該是在說台鐵和高鐵，而不是說所有的大眾運輸？」

(中時電子報)