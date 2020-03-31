男酒駕連環撞6汽機車 台中1死6傷 22:182020/03/31 中時電子報 湯萱樂 、中時、 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉男酒駕衝撞前方重機致7車連環撞，造成1死6傷慘劇。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劉男酒駕衝撞前方重機致7車連環撞，造成1死6傷慘劇。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） 台中市沙鹿晚間8時許發生6車追撞事故，劉姓男子駕駛BMW涉嫌酒駕，追撞前方重機後，再推撞前方4輛汽機車，其中一輛小客車及重機當場起火燃燒，騎士送醫後不治，其餘6人受傷，警方初判為劉男未注意前車車況釀災，全案目前正在釐清中。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時電子報) #火燒車 #車禍 #機車騎士 #台中 #驚傳 也許您會感興趣 推薦閱讀 機車肇事暴增 柯鎖定外送業 04:102020/03/28 地方新聞 NBA》夠白目！驚傳球員無視隔離遭罰 10:032020/03/28 體育 彭于晏神隱多日驚傳得新冠肺炎 工作室回應：一切安好 11:222020/03/28 娛樂 宜蘭小自客撞路邊貨車 3人OHCA 12:052020/03/28 社會 國4豐潭段 最長隧道貫通 04:102020/03/29 地方新聞 台東車禍男為了1杯水 竟出腳踢救護人員 22:552020/03/29 生活 男駕車肇逃聲請釋憲成功 再審改判無罪 12:512020/03/30 社會 新源街攤販占車道 民憂車禍憾事再發生 18:172020/03/30 生活 油管爆裂溢上路面 釀火燒車 04:102020/03/31 地方新聞 南投市驚傳溺水案 媽媽和子女3屍4命！ 19:512020/03/31 社會 社會熱門新聞 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 漁光島愛愛又一波 這次沒帳篷影片曝光 - 社會 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 南投母子3屍4命 精神醫：絕望無助 - 社會 「帳篷做愛」女主角正面曝光！ 網友指疑似是「一條線」比基尼辣妹 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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