劉男酒駕衝撞前方重機致7車連環撞，造成1死6傷慘劇。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿晚間8時許發生6車追撞事故，劉姓男子駕駛BMW涉嫌酒駕，追撞前方重機後，再推撞前方4輛汽機車，其中一輛小客車及重機當場起火燃燒，騎士送醫後不治，其餘6人受傷，警方初判為劉男未注意前車車況釀災，全案目前正在釐清中。

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(中時電子報)