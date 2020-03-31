新冠肺炎讓國外的體育競賽停擺，世界職業男網總會ATP確定至少到今年6月7日前不會有比賽，世界職業女網總會WTA也是停工中，WTA相關人士受訪時透露，有意延長2020賽季，幫助選手彌補停賽這段期間的空窗期、爭取更多獎金。

網球四大賽法國公開賽率先宣布延到9月，通常在6月底到7月初舉行的溫布頓草地錦標賽，也可能面臨75年來首次取消的窘境，WTA相關人士表示，正和賽事合作單位溝通，希望疫情降溫、恢復比賽後，主辦單位能提高獎金或增加和在贊助商合作的可能，盡力彌補職業選手在沒有比賽期間的損失，該人士提到，頂尖球星有贊助和代言，加上之前比賽進帳不少獎金，基本上生活無虞，不過大多數球員要負擔往返世界各地比賽的機票、食宿、教練等費用，經濟上的挑戰比較高。

WTA補充，只要確定選手、球迷和工作人員可以在健康安全環境下進行賽事，就會重新展開比賽，或許把44週的賽季延長，透過舉辦更多比賽，幫助職業選手爭取獎金進帳。

(中時 )