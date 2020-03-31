新冠病毒(COVID-19)是全球各個醫療團隊的挑戰，來自北京大學的金昆林博士(Kunlin Jin)與國際研究人員，試著利用幹細胞來抗擊這種難纏的疾病。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，幹細胞是各種組織細胞的原型，不管是皮膚細胞、心肌細胞、肺部細胞，都是從幹細胞分化而來的，因此，理論上而言，幹細胞可以克服任何的器官缺損的問題，包括組織壞死、機能癱瘓等。從公元2000年以來，幹細胞就成為醫療研究的顯學。

金昆林博士研究幹細胞已經20多年了，他的主要研究領域是老齡化研究，試著以幹細胞治療中風。現在他與北德州大學健康科學中心的實驗室合作，成立一個美國與中國專家合組的研究團隊。

雖然他的研究領域看似與新冠病毒無關，但是他認為，幹細胞可以增強人體的免疫系統，以抵禦新冠肺炎。

他們以靜脈注射將幹細胞送到北京的7名重病患者的血液中，其中3名是安慰劑。在這個初期臨床實驗當中，7名幹細胞療法的患者都有所好轉，並在14天內出院。至於只接受安慰劑的患者中，2名死亡，1名仍有急性呼吸窘迫綜合症(ARDS)。

接受測試的患者來自北京佑安醫院，測試於1月30日開始。

金博士說：「研究表明，臨床級別的幹細胞靜脈輸注法是有效的，而且他們的臨床對象是嚴重肺炎的老年患者，這對於死亡率較高的65歲以上患者而言，很可能是最有效的療法。」

不過，這種療法還不能引進到美國，在此之前必須先在美國進行臨床試驗，並獲得美國食品和藥物管理局的批准。

(中時電子報)