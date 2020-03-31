「基金公路」搖身一甩污名，地方盼打造最優路段。（公路總局提供／吳康瑋基隆傳真）

「基金公路」搖身一甩污名，地方盼打造最優路段。（公路總局提供／吳康瑋基隆傳真）

自從基隆市政府撥交基金一、二、三路於公路總局第一區養護工程處後，公路總局為解決基金路長期路面老舊、塞車等問題，公路總局首先辦理路面改善工程，第1階段為管線探挖，確認各管線位置，並要求管線單位辦理孔蓋下地及改善。第2階段為路底層改良，強化不良路底層，以增加乘載。第3階段為面層全面刨鋪。

日前改善工程初步已有成效，立法委員蔡適應於31日邀請公路總局第一區養護工程處長陳營富、基隆工務段長張育瑋，準備改善資料以及後續進度辦理說明會，向基隆市議員張之豪、市政顧問洪森永、大武崙地區各個里長報告。

其中，基隆工務段說明鋪面改善的進度，基金一路已完成第一階段工作，現在由管線單位辦理降埋作業，預計109年4月底管線降埋完成。另外，由於基金一路的AC路面僅10公分、級配層40公分，為了解既有承載力是否足夠，基隆工務段正辦理基金一路全路段的彭克曼梁試驗，藉由試驗結果律定出最適合基金一路的路底層改良深度。

基隆工務段持續說明基金二路、三路目前已全數改善完成，並針對基金二路與台62線常壅塞路口，在108年中秋前會同基隆市政府針對現場號誌時制進行改善、在109年春節前將台62線與基金二路口打除中央分隔島，合理分配車道，將原有1車道1機車優先道，改為3車道，充分使用空間，最後經由109年春節疏運觀察獲得初步成效，後續連續假期再持續觀察。

說明會中中崙里長李源林、內寮里長嚴福神、分別針對基金二路、三路的人行道鋪面、中央分隔島打除提出建議，新崙里長林金龍則對於台62銜接基金公路的路型提出縮小路口路幅的改善，武崙里長李文財、外寮里長顏厚廣、興寮里長黃書筠則希望基金一路的改善進度可以加快，並且讓桿線全面下地。

市政顧問洪森永表示，基金公路長期塞車的問題，市民們都知道，也感謝蔡適應立委和公路總局的努力，但是長期來說，我們還是建議可以建立外環道，從根本來解決塞車問題；另外，現有的標線、分隔島還是有改善空間，這個部分我們會再來追蹤反應。

基隆市議員張之豪表示，基金公路交給公路總局後，我們至今年才明確了解基隆市政府和公路總局彼此的分工，不管是路面積水、匝道改善都還是需要蔡適應立委來協助雙方溝通，我們希望基金公路可以繼續改善符合市民需求。

立委蔡適應表示，基隆市的道路品質提升，一直是我擔任立委後，協助基隆市政府的主要工作項目之一，我們協調了公路總局接管基金公路後，目前已完成基金二路、三路的改善，不過地方上還是有人行道、路面高低差的需求，以及分隔島的規劃等等，後續我們會持續進行。最後，公路總局的中長期的計劃，我們在去年也有開過說明會，針對外環道、高架道路等，地方居民還是有不同的意見，我們針對基金二路、三路高架或是台62延伸這兩個方向，再請公路總局進行研議，如果有新的版本，會再來跟市民報告，提升基隆市的交通品質。

(中時 )