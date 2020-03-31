近期由於武漢肺炎的關係，許多市民朋友配合防疫減少進出醫院，為避免民眾因為疫情關係，導致做復健的進度落後，臺灣礦工醫院31日邀請立委蔡適應一同宣導在家做簡單復健、舒緩痠痛，並且從即日起開始，立法委員蔡適應服務處將準備1000個花生按摩球，提供民眾索取、送完為止。

臺灣礦工醫院物理治療師許芳綾表示，花生按摩球其實是一個很簡易的復健用品，他可以利用我們自身的重量，以及很簡易的動作來進行舒緩痠痛，尤其是有媽媽手、肩頸痠痛、腰酸背痛、足底肌膜炎的朋友，都可以在家中使用來進行復健。

第一次做復健的立委蔡適應說道，近期因為武漢肺炎的關係，許多朋友都在家中休息，為了維護我們的健康，我們可以利用簡單的道具來做復健運動，今天體驗後才知道花生按摩球有這麼多用法；另外，適應的服務處準備了1000個花生按摩球讓民眾索取，數量有限、送完為止。

(中時 )