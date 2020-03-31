世界衛生組織(WHO)表示，歐洲新冠疫情極為嚴重的國家義大利和西班牙近日出現疫情趨穩跡象，此一現象説明先前採取的「社交隔離」等防控措施已開始生效，但要使新增病例持續下降，仍需持續加大疫情防控的力度。

據《央視新聞》報導，世衛組織衛生緊急項目負責人邁克爾．瑞安(Michael J. Ryan)在記者會上表示，由於持續採取嚴格防控措施，義大利和西班牙新增病例的曲線將逐漸平緩，世衛組織也熱切期望兩國疫情能夠趨於穩定。

瑞安説，義大利和西班牙都採取限制人員流動的措施，其效果體現在新增病例曲線上需要一定時間，因兩國目前疫情曲線實際上應是反映了至少兩周前狀況。他表示，通過「社交疏離」措施，每個確診病例的接觸者數量在明顯減少，這意味著與兩周前相比，處於感染風險的人數已大量減少。再加上持續對社區病例的檢測和隔離，人們其實已能夠搶在病毒進一步擴散之前採取措施。

不過瑞安也強調，光靠管控措施遠遠不夠，還必須加倍努力推進公共衛生措施來壓制病毒，因為病毒不會自動退卻。現在的問題是如何讓病例數下降，這不僅是限制或放開人員流動的問題，而是要讓病例數不僅穩定，而且呈下降趨勢。

據義大利官方統計，周日新增確診感染病例減少5.6%，這已經是確診病例連續第3天呈下降趨勢。但西班牙周一新增新增849起武漢肺炎死亡病例，累計死亡人數達8189人，創單日新高，死亡病例總數僅次於義大利，居全球第2。

(中時電子報)