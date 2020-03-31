台灣自來水公司新任董事長胡南澤31日正式接任後，一口氣提出任內五大重要工作，包括持續降低自來水漏水率、淨水廠現代化、推動備援管線工程、增加自來水普及率，及提升全方位的服務品質。其中，自來水備援管線計畫，台水正檢討全台（不含台北市）西部地區58件重大備援管線工程，總工程費達147億元。

胡南澤還說，台水2019年度稅前盈餘1.91億元，台水員工可能會有2.4個月績效獎金。

台水新任董事長人事案，經行政院核定由現任總經理胡南澤升任，並代理總經理職務，31日舉行新舊任董事長交接典禮。在經濟部政務次長曾文生監交下，胡南澤從卸任董事長魏明谷的手中，接下印信，正式走馬上任。

胡南澤透露，他上任後，將推動五大重大工作，包括第一、持續降低自來水漏水率，去年底漏水率14.49％，台水十年降低漏水率計畫（2013至2022年）」，2022年底漏水率目標要降至13.45％，希望到2031年希望全台（不含台北市）平均漏水率能達到10％以下，追上先進國家水準，而降低漏水率是長期工作，他期勉同仁全力以赴。

第二是自來水淨水廠現代化，因為很多淨水廠非常老舊，超過3、40年以上的老舊淨水廠，台水將分年、分類，做現代化改善，預計5、10年以後，台水淨水廠可脫胎換骨，追上先進國家淨水廠水準。

第三、自來水備援管線計畫，台水正檢討全台西部地區58件重大備援管線工程，總工程費達147億元，行政院長蘇貞昌希望台水今年就開始推動。

第四，增加自來水普及率，台水去年底自來水普及率93.34％，但包括全省原住民地區，及自來水普及率最低的屏東縣，都要進一步提升。

以屏東縣去年底人口數逾81.9萬人，供水人數近45.1萬人，供水率55.04％，是全台最低，胡南澤期盼能在今年底該縣自來水普及率超過60％，也希望提升原鄉用水安全與穩定。第五則是提升台水全方位的服務品質。 現年64歲的胡南澤，成大土木工程學系畢業，並取得該校環境工程學系碩士。1985年全國性公務人員高等考試環境工程類科及格、1998年台灣地區省（市）營事業機構人員第十二職等考試環境工程類科及格。

胡南澤自1982年起即於台灣自來水公司服務，迄今已將近38年，歷任工程師、課長、組長、副理、經理、總工程師、副總經理及總經理等職務，因歷練完整，熟稔自來水事業的工程及業務經營。

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