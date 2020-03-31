台灣收多易（Storeasy）迷你倉庫陶姓創辦人，2年前與一名地產界美魔女小不倫，妻子在電腦的料夾發現丈夫偷吃後，氣的一狀告上法院。

這位陶姓創辦人曾因罹癌，在妻子陪伴下與癌友組成車隊環島，勵志的故事曾登上媒體版面，但這位白手起家的倉儲大亨，竟和一起上課的地產界美魔女，並帶女方到北海岸別墅偷歡，還自拍性愛影片，妻子意外看到後氣炸憤而提告。

判決書指出，原告陶妻與陶男結褵34年，共同育有 2 子1 女，自年輕時， 2人共同打拼事業有成，原告除了照顧陶男日常起居外，也對被告母親侍奉至孝，甚至還提供被告兄長經濟援助，9年前在原告陪伴下還抗癌成功，陶男好不容易重拾健康，為了讓公司經營更為順利，2年前參加企業課程，卻與地產界美魔女暗通款曲。

台灣收多易（Storeasy）迷你倉庫陶姓創辦人，2年前與一名地產界美魔女小不倫。（圖／翻攝網頁）

女方在課程介紹中得知陶男婚姻狀況，卻仍不顧對方已婚而發生不倫戀，2人躲在北海岸別墅幽會泡湯「做愛做的事」，甚至還留影、拍攝下激情影片，直到陶妻意外在家裡的電腦看到，這段婚外情才曝光。

陶妻在民國107 年10月6 日使用家中電腦時，赫然發現家中電腦存有被告自行拍攝之大量情色影片、照片和出遊照，原告見到這些檔案猶如五雷轟頂、震驚萬分，難以接受深愛多年的丈夫，竟罔顧與原告數十年夫妻情分與家庭美滿，私下與這位美魔女在新北市萬里區的別墅拍攝性愛影像，甚至在台北市信義區共同出遊，陶男背叛了夫妻忠貞義務，婚外情對象登堂入室、侵門踏戶之不法行為，令原告揪心痛苦萬分

新北地院日前依妨害家庭罪嫌分別判處陶金銘與小如各5個月及4個月有期徒刑，由於當事人均未上訴，全案已定讞；不過陶男表示，已將名下價值6000萬元的2筆不動產過戶給妻子，每年還給100萬元生活費補償，妻子同意讓他每周2天外宿，顯然已獲得原諒，認為妻子不該再向法院請求精神賠償。

但陶妻表示，早年曾金援丈夫家族，關於移轉房產登記一事，是雙方早就約定好，與外遇無關。台北地院認為，陶男破壞長達33年婚姻，與婚外情對象不倫，對方也知陶男已婚，仍與其相姦，考量2人社經地位，判決連帶陶妻賠償100萬元。

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(中時電子報)