資策會MIC公布《2019台灣通路與網購行為調查分析》指出，綜合性購物平台已是消費者獲取產品資訊及下單的主要平台，蝦皮商城不只在開店平台上連續兩年穩居第一，今年蝦皮24h購物中心也首度攻上台灣網購族最常用的B2C平台，晉升台灣人最常用B2C與商城網購平台雙榜龍頭。

近來防疫帶動宅經濟興起，蝦皮購物揭秘2020年台灣電商趨勢，指出「造節」當道、結盟異業串起生態圈、電商成新入口、5G帶動娛樂購物等四大發展走向。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，蝦皮購物24h的B2C服務，以大數據精選熱銷商品，因此免去大量庫存成本，較動輒囤貨百萬件商品的B2C平台，能夠提供更多優惠的快速到貨服務，加上業界獨家24小時不打烊的真人電話、文字雙客服，是蝦皮B2C搶佔消費者心佔率首位的原因，蝦皮購物將會持續優化使用體驗、推動創新功能以回饋用戶。

蝦皮24h躍升台灣網購族B2C平台第一，今年新增冷鏈生鮮、大材積商品配送、服務，滿足防疫在家可買民生用品、生鮮食材與大型生活家電等多元商品需求。

蝦皮購物觀察到今年疫情宅經濟影響下的台灣電商四大趨勢，第一，電商購物節升級為數位生活節，造節更頻繁，第二，電商整合生活服務，以點數和會員串起生態圈，第三，電商整合品牌搜尋、互動娛樂、圈粉行銷，成新入口平台，最後，5G 進化購物體驗與電商直播，帶來「Shop for Fun」 （為樂趣而買）趨勢 。

(中時 )