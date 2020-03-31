日本郵政31日宣布，除了已停止受理郵寄到中國、蒙古的國際郵件外，4月2日零時起，另外153個國家、地區的國際航空郵件也將暫停受理。

NHK報導，受到新冠肺炎疫情擴大的影響，飛機航班相繼停飛，對國際郵件的運送也造成影響。郵局至今已受理但還沒法寄送的郵件將依序退還。

4月2日起停止受理國際航空郵件的國家有，印尼、印度、義大利、西班牙、俄羅斯，巴西等。部分地區的船運郵件仍照常受理。寄到中國的書信、明信片等航空郵件仍照常受理。

義大利、西班牙、俄羅斯、巴西、土耳其等126個國家和地區除了船運郵件外，EMS國際快遞、書信、明信片、小包裹等航空郵件都停止受理。

包括船運在內的所有郵件都停止受理的則有印度、印尼、阿根廷、智利等27國。停止受理的對象並沒有包括美、英、法國等。日本郵政1日將在官網上正式公布受影響的國家、地區。

(中時電子報)