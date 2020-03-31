一名楊姓台灣男子，3月31日在江蘇省蘇州駕車，與多輛車追撞，造成一位郭姓大陸男子死亡，楊男一度肇事逃逸，蘇州警方晚間通報，已抓到楊姓男子。

蘇州市公安局相城分局通報，3月31日14時03分，相城區黃埭鎮春申路、華陽路路口發生一起四車追尾交通事故，造成一人死亡，無其他人員傷亡。

事故發生後，黃埭交警中隊、黃埭派出所及120救護車、應急救援力量迅速趕赴現場處置，開展傷員送醫搶救、現場勘查、疏導交通、事故調查等工作。

經初步調查，肇事司機楊某某（男，43歲，台灣籍，住崑山市）駕駛白色豐田轎車先於13時45分，在黃埭鎮春葉路與停在路邊的車輛相撞後逃逸，行經春申路與華陽路路口時，追尾前方同向等候紅燈的白色本田轎車，並導致連環追尾前方兩車，致四車相撞，其中被撞白色木田轎車司機郭某某（男，28歲，射陽人）受重傷，送醫搶救無效死亡。目前，楊某某已被警方控制，事故原因正在進一步調查中。

(旺報 )