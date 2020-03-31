交通部長林佳龍今晚再度說重話，直指觀光局前主秘明顯不當、疏失明確，絕不能辯解，也不能把責任推給基層。該局首長有監督不周之責，會列入檢討名單。

林佳龍傍晚視察雙鐵防疫措施接受媒體聯訪時，有媒體詢問觀光局長會列入下一波懲處名單嗎？

林佳龍表示，我們都會一併列入所有檢討範圍，因為觀光局身負防疫跟紓困第一線的工作，非常辛苦，我們也知道同仁可說是沒有休息，在崗位上服務，但是防疫一定要從政府部門以身作則，首長當然一定有監督不周之責，我們也會做檢討。

林佳龍說，第一時間就跟內勤主管聯繫，他說一切很巧合；但林強調，尤其居家檢疫期間，22日發燒，25日就醫，26日通報，28日確診，這關鍵的確診前一周，該主管就應該避免出席公眾場所，因為他孩子的情況他最了解，一旦已經採檢、通報，就不應再出席公眾場合，這點是明顯疏失。

林佳龍說，責任疏失很明確，不應該做任何辯解，也不能把責任推給基層的同仁，說是叔姪關係，其實都還是假公濟私，特別是對於無辜基層服務員，包括觀光局長的責任也會釐清事實，予以檢討究責，並對染疾基層人員承擔政府應有的責任。

林佳龍表示，機場是國門，旅客服務中心有其功能及公務需要，但會檢討是否有送往迎來的多餘任務，一定要明確服務對象與功能，不能假公濟私、公私不分。

(中時 )