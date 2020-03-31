新冠肺炎疫情肆虐全球，旅遊業首當其衝，力搏「活下來」！台南共238家旅行社、2000名旅遊從業人員、旅宿業則約4500人，受疫情重創，人出不去也進不來，9成觀光業績蒸發，業績下墜速度形同雪崩，台南市旅行商業公會、台南市民宿文化發展協會等單位陸續開辦培訓課程，上課可領補助，首波340人受惠。

台南市旅行商業同業公會理事長蘇榮堯表示，台南市旅行社以中小型居多，人事彈性較大，相較大型旅行社負擔沉重，也比較好撐下去，1月底2月初疫情剛爆發，眼看旅遊團紛喊卡，當時很多業者很沮喪，但截至目前還沒傳出放無薪假，但礙於業績剩1成，不少老闆收入歸零，只能讓員工領基本薪資，共體時艱。

蘇榮堯說，此次培訓計畫除了加強從業人員觀光法規、數位行銷等能力外，也安排3條踩線行程，讓旅行社思考未來可以發展的觀光方向。他透露，確實不乏從業人員一開始抱著每人每小時158元、上限120小時，可領18960元的心情而來，但上課後學到很多未曾涉獵知識，有助於尋思轉型契機，未來可望拓展新版圖。

台南市長黃偉哲表示，台南觀光旅遊業興盛，餐飲、旅遊在疫情衝擊下首當其衝，期盼相關培訓帶給大家更堅實的旅遊從業知識技能，並輔導數位轉型與培訓，協助業者在觀光景氣低迷時期深蹲、提升市場競爭力，為疫情過後的商機復甦，預做準備。

觀光旅遊局長郭貞慧指出，面對疫情巨大壓力及挑戰，觀旅局舉辦多場輔導與座談等會議，協助相關業者紓困及為未來振興做好準備，與公協會攜手合作輔導與辦理培訓，除旅行公會外民宿協會及旅館公會也即將開課，預計將有340位本市的觀光從業人員在第一波培訓中受惠，日後也會繼續輔導協辦後續培訓梯次，感謝觀光產業共體時艱，為台南觀光永續發展而努力。

(中時 )