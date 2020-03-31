食品大廠佳格（1227）高層異動！佳格31日發布兩則人事公告，其中，現任佳格執行長曹博睿接任總經理；至於原總經理美國籍YAO STEVEN YIH CHUN，則轉任為佳格投資長。於4月1日開始生效！

曹博睿是佳格集團董事長曹德風之子，於2019年3月22日接下佳格執行長一職，今再接任佳格總經理，外界認為，二代接班布局態勢益發明顯。而「投資長」則是佳格此次新設立的職務。

根據年報公開資料顯示，曹博睿是美國史丹佛大學企業管理碩士，目前兼任佳格投資（中國）公司總經理、上海佳格食品總經理、佳格食品（中國）公司總經理、佳格食品（廈門）公司總經理等，已在集團擔任多項要職，資歷豐富。

佳格2019年合併營收312.66億元，年增14.36％；歸屬於母公司稅後淨利為34.16億元，年增15.84％；每股稅後盈餘3.76元，亦高於2018年的3.25元。法人分析，主要是受惠中國佳格獲利能力顯著提升，加上台灣營養補充品等銷售成長所致。

佳格董事會並決議將配發2.65元現金股利，配發率70.5％，不僅高於去年配發的2.5元，並創下歷來股息新高。以31日收盤價為計，現金殖利率為4.34％。預計在今年6月16日股東常會上通過。

佳格事業版圖橫跨兩岸，主要產品線有營養食品、家庭用油、乳製品、休閒食品等，旗下知名產品包括桂格燕麥片、桂格完膳營養素、桂格嬰幼兒奶粉、桂格成人奶粉、得意的一天、天地合補、福樂（佳乳公司）、曼陀珠、加倍佳等；在中國大陸則以食用油品牌「多力」為主。

(工商 )