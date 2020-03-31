受到新冠肺炎衝擊，梅西百貨（Macy’s）與服飾商Gap等零售業者宣布，數萬名員工自本周起將開始放無薪假。新冠肺炎疫情導致美國商業活動銳減，非必要性商店被迫暫時關閉防疫，零售商業績飽受衝擊，產業恐掀倒閉潮。

研究機構Coresight Research預期，受到新冠肺炎拖累，2020年美國零售業關店數量將創下1.5萬家的新高紀錄，高於原先預估的8,000家。分析師認為，原本營運狀況就不佳且負債累累的業者，例如J.C. Penney，可能被迫關閉多家門市，或是瀕臨破產。

梅西百貨的門市自3月17日起暫時關閉，雖然線上業務仍維持運作，但營收嚴重縮水。擁有12.5萬名員工的梅西表示，大部分的員工將開始放無薪假，不過仍享有健康保險。

Gap指出，商店關閉期間較最初預期的4月1日來得更長，因此決定讓美國和加拿大大部分的員工休無薪假，不過公司仍將持續支付津貼，直到門市重新對外營業。

Gap同時表示將要精簡人事，但該公司並未透露裁員人數。截至2月1日，Gap聘雇12.9萬名員工。Gap在30日告訴員工，可到其他仍持續營業和徵人的零售公司應徵短期工作。

柯爾百貨（Kohls）則計劃讓門市員工和部分公司職員休無薪假，但將持續提供員工健保。柯爾百貨員工總數為12.2萬人。

美國知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victorias Secret）母公司L Brands日前表示，將自4月6日起讓大部分美國門市的員工休無薪假，不過將繼續提供員工健保福利。該公司的員工人數約9.44萬人。

雖然沃爾瑪與亞馬遜等零售商持續增聘員工，因應線上訂單激增，但許多雇主調降員工薪水，因應營收急速萎縮。而耐吉與露露檸檬（Lululemon）等品牌則表示，在門市關閉期間將持續支付員工薪水。

(工商 )