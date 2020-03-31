櫃買中心今（31）日晚間公告聯光通公司（4903）上櫃有價證券將自4月6日起採變更交易方式櫃檯買賣。

櫃買中心表示，聯光通公司就櫃買中心查核重大支出時，未能提供合理說明及相關內部文件，且於109年3月27日發布重大訊息表示有獨立董事發現公司疑似最近有不明重大支出，於審計委員會中對該公司相關議案表示保留意見。今因聯光通公司於109年3月30日重大訊息說明記者會未能具體說明並釐清109年3月買進高空作業車、中古車、吊車及上櫃公司股票等支出之必要性、交易程序之合理性，以及如何有效控管與保全公司營運資金等疑義，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第14款「於重大訊息說明記者會之說明未能釐清疑點，櫃買中心基於保障投資人權益認有必要者」之情事。

另查該公司前揭重大現金支出未依規定執行且內部控制制度亦未依人員異動作適度調整，內控制度之設計及執行等有重大缺失，核有業務規則同條項第19款「本中心基於其他原因認有必要者」之情事，考量本案對股東權益有重大影響，櫃買中心基於保障投資人權益，公告聯光通公司上櫃有價證券將自109年4月6日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

(工商 )