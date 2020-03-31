半導體通路商弘憶股（3312）去年每股盈餘（EPS）繳出1.31元，創近八年來新高水位，今年擬每股配息0.6元、配股0.6元。公司表示，今年配息水準與跟去年約略相當，以31日收盤價13.35元計算，殖利率達9％，在通路商當中名列前茅。

弘憶股31日召開法說會，公布去年第四季營收38.06億元，季增9.4％、年增33％，單季稅後純益0.34億元，EPS 0.28元，主要成長動能源自大型電子代工服務（EMS）廠、運營商標案及真無線藍牙音頻產品等；累計全年營收達127億元，稅後盈餘1.55億元，EPS 1.31元。

儘管新冠病毒打亂供應鏈步調，但總經理劉彥輝強調，隨著中國疫情逐步可控，中國官方加速推動5G、WiFi6、伺服器、基地台等應用建置，去年第四季該業務高居營收20～25％，第一季需求依然暢旺，公司樂觀看待運營商標案後市，且可望扮演今年營運動能主引擎。

海外OTT BOX市場也值得期待，去年第四季該業務貢獻營收8～10％，隨著新一代高解析產品進入試產，將進一步擴大挹注業績。至於消費性電子方面，真無線藍牙耳機（TWS）受到疫情干擾，終端需求仍有待觀察，不過一旦疫情趨緩，還是有機會出現爆發性成長。

(工商 )