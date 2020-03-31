遠東航空去年12月無預警停航，積欠員工薪資近2億元，今年3月30日台北市勞動局召開第2次勞資協商，確定31日為最後上班日，4月1日遠航將正式歇業，待完成歇業認定後，員工可向勞保局申請工資墊償。而同時遭法院羈押的遠航董事長張綱維，31日晚間獲法院核准以800萬元交保，10年前擔任遠航重整人的律師蔡慧玲，帶著投資人代表到法院接張綱維。

張綱維約在今晚10點25分完成交保離開台北地方法院。蔡慧玲表示，因為不能讓遠航員工等太久，張綱維決定先申請大量解雇員工，由政府墊償員工薪資，等新投資人資金到位，會償還政府墊償的資金。

遠航提出的大量解僱計畫，將裁掉所有員工共528人，5月4日生效，勞動局預計4月1日會進行會勘，並請相關單位協助查證遠航分公司營運狀況，確定遠航有歇業事實後，將發給遠航員工證明文件，供員工向勞工保險金申請工資墊償、退休金、資遣費等費用，有遭欠薪，但已經先離職的近5百名員工也可以申請薪資墊償。

(工商 )