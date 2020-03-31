曾入圍2019亞洲影藝創意大獎的公視兒少節目《熊星人和地球人》，製作團隊歷時2年再度推出新作，由公共電視與肯特動畫共同製作，透過科技部科普計畫，協力打造首部以地質科學為主題的3D動畫影集《熊星人-希堤星系迷航記》，結合台灣地震與能源發展現況，把相關地質與地熱能的專業知識，轉換成學齡兒童更能吸收的科普內容，本節目將於4月3日起每周五晚間6點在公視頻道播出。

《熊星人-希堤星系迷航記》的節目總顧問由台大地質科學系陳文山教授擔任，他相當認同製作團隊嘗試把很艱澀的科學知識變成簡單、通俗的影像，「我們現在給孩子認識台灣本身就有的資源，理解綠能、環保概念，20年後他們或許變成了決策者，想法就會不一樣。」陳文山教授坦言，自己首次為如此低年齡層的受眾設計學習內容，資訊傳達必須要使用很多圖像去詮釋，合作中也獲得許多經驗，笑說：「我們正是在做『超前部署』！」

《熊星人-希堤星系迷航記》劇中的3D動畫運用「動態捕捉」技術，透過裝設在動畫演員身上的紅外線感應器，讓人體的肢體節奏更加強角色的生動感。（公視提供）

節目製作人林瓊芬表示，此次動畫影集共推出八集，以太空三熊小盧、妮妮與阿德的星際探險為故事主軸，並延伸《熊星人和地球人》兒童哲學的思辨精神，探索斷層、地震、地熱能等科學知識，其中有很多是台灣可以看到、接觸到的狀況，希望讓7至10歲的孩童更了解自己所生長的土地。目前《熊星人-希堤星系迷航記》第1、2集正於「921地震教育園區」的大地劇場定時排播，觀眾持園區門票，即可免費入場觀賞。

(中時 )