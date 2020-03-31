張綱維花費2.5小時湊齊800萬元保金。(黃捷攝)

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空22億元資產，日前還返回公司搬走800萬元現金，檢方緊急約談他並聲押禁見，但台北地院裁定800萬元交保。張花費約2個半小時湊錢，離開法院前除感謝法官、檢察官及民航局，表示會配合調查，也承諾要讓遠航繼續經營下去，維持員工的權益。

張綱維說，造成社會大眾困擾非常抱歉，感謝法官給他一個清白，他沒有違反證券交易法，感謝法官、檢察官、民航局，他會配合後續調查，最重要的，是要讓遠航繼續經營下去，維持員工一切權益，同時積極在辦理10幾萬筆退票作業，也祝福台灣航空旅遊業能平安度過這次疫情。

張綱維並指，遠航的淨值是正的，只是目前資金斷鏈，但資本還在，不動產相當雄厚，目前有投資人在洽談中，期盼新的投資人能再聘回原來的員工，至於昨天與員工發生衝突，其實是誤會，公司並沒有妨害到員工任何一塊錢，他已經向檢方解釋清楚。

北院裁定指出，檢方主張張綱維涉犯證券交易法申報公告不實、行使業務登載不實文書、填製不實會計憑證帳冊、詐欺取財得利、背信等5罪，但未提出具體事證，難認嫌疑重大，自不構成反覆實施之虞的羈押原因。

裁定並指，張綱維雖有逃亡、串證之虞，但所犯行使業務登載不實文書罪、未經民航局核准逕行結束營業罪，均為最重本刑3年以下，屬經具保聲請停止羈押不得駁回的輕罪，且檢方自去年12月已著手偵辦，掌握相當事證，張昨也配合傳喚到案，遂駁回羈押禁見聲請，裁定800萬元交保。

(中時 )