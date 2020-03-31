新創公司「一件襯衫」致力於發掘台灣人物故事，日前他們專訪了一位男子Freddy，他深愛的老婆因癌症過世，在老婆離世後，他仍堅持每天在臉書上寫一封信給老婆，至今已超過3年，累計超過1012封信。

Freddy的老婆薇薇懷孕後被診斷得了癌症，為了鼓勵薇薇勇敢對抗病魔，創立了一個臉書粉絲專頁《那個抗癌的幸福小女孩-薇薇》，並在上面分享抗癌的心路歷程，也因此得到了許多人的鼓勵和聲援，並讓他們開始相信會有奇蹟發生。

儘管Freddy將他一生的願望都許給了薇薇，希望她康復，但最後薇薇仍不敵病魔過世，孩子也沒留下，在離開前，薇薇對Freddy說了3次「我愛你」。Freddy表示自己此生再也不許願了，並從薇薇離世的那天起，每天寫一封信給老婆，「我要花上一輩子...來向妳告別」。

（圖／翻攝臉書那個抗癌的幸福小女孩-薇薇）

除了每天寫一封信外，Freddy每天還會對著薇薇的牌位說話、買她愛吃的東西並準備2副碗筷、帶著她的安全帽環島，甚至還開了一間「愛薇餐酒館」，一圓2人的創業夢。

薇薇離世至今3年多，Freddy已寫了超過1012封信給薇薇，他表示「我是一個過了交配期的男人，只想找個穩定期的女人陪我一起思念你。」雖然薇薇曾告訴他，在她離世過後一年就可以交女朋友，但Freddy卻一直沒找到能替補上薇薇的那個人。

許多人在臉書上看見Freddy與薇薇的愛情故事後，相當感動，也因而有了面對困境的勇氣，還有一名男子的太太也因病過世，男子也天天寫一封信給太太，得知Freddy有和他一樣的舉動時，才知道原來瘋子不只他一個，2個大男人更約好在2024年，要帶著4個人的靈魂一起去看極光。

(中時電子報)