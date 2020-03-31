新冠肺炎（COVID-19）從疫情爆發至今，已蔓延到全球，造成78萬6千多例確診，超過3萬7千人死亡。有網友在PTT上指出，回顧疫情經歷了將近2個月的時間，他看清了台灣人有3大缺陷，認為「自私是台人劣根性」，其中包括了愛囤貨、愛打小報告、愛被限制的壞習慣，成功引起熱議。

原PO在PTT上以「這次疫情讓你看清什麼事情？」發文表示，「疫情爆發到現在也兩個月了，也夠看清很多事情了。」點出新冠肺炎爆發後，看到台人的3大缺失，讓他相當無奈。

一、愛跟風的民族性：原PO認為，台灣人愛囤貨，「目前搶的物資有87%跟地震包相似，平常不準備 現在才在瘋狂搶購，跟風個幾天又恢復正常 根本三分鐘熱度。」

二、鄰居不要隨便亂深交：所謂「上班好同事，下班不認識。」鄰居還是要想清楚再深交，免得不小心隔離後被出賣。原PO指出，「還好當時選擇性的避談，鄰居們都以為我住另一個家」。

三、一定要政府限制購買量：民眾囤貨、搶貨的心態已根深蒂固，原PO指出，如果不是政府祭出政策管制物資，疫情爆發後「民眾自律根本笑話」。

發文一出，引起許多網友熱議，不少人指出，「真的很多人都是自私自利」、「看清貪小便宜的人造成防疫破口」、「醫院人數變少，原來之前一堆浪費醫療的人。」但也有人認為，「物資國外也搶很兇，搶購是人性，不是民族性」、「現在全世界都搶購衛生紙」。

另外，因全球疫情大爆發，網友看到其他國家相繼失守後，更是驚呼「以為先進的歐美其實也還好，還有賺再多錢也買不到性命…」、「看清楚台灣真的很棒」。

(中時電子報)