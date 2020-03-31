近來日本年輕人感染的病例增加許多，京都產業大學發生一連串的群聚感染最為嚴重，該校4名3月14日赴西班牙、法國等歐洲5國畢業旅行的學生，返日後趴趴走，導致京都府、和歌山、滋賀、石川、富山、岡山、愛媛、香川、徳島縣等9府縣，至3月31日為止已有以學生為主的31人感染。

分別住在愛媛縣、石川縣、京都的4名學生3月14日赴歐洲旅遊，當時日本政府尚未要求返國者需隔離2周，結果4人在春假期間到處趴趴走，還返鄉探親。

住愛媛縣的學生參加了在京都舉辦的送別會、餐會和卡拉OK，除了他本人外，造成13名學生感染。住石川縣的學生參加了社團的懇親會，參加者中有2人確診。

許多沒有症狀的學生去和歌山縣參加研討會，使住德島縣的其他學校的大學生也遭到感染。京都府井手町（鄉）公所的3名職員和1名京都產業大學的學生參加了3月23日舉辦的交流會，結果3人都遭到感染。

京都產業大學的群聚感染31日又新增7名學生確診，其中還包括別校的學生，使得以學生為主的串連感染人數增加至31人。

(中時電子報)