美國海軍的萬噸匿蹤驅逐艦朱瓦特號( USS Zumwalt ,DDG 1000)，從2016年10月在馬里蘭州巴爾的摩港宣示服役之後，已過了4年，現在終於完成戰鬥系統的整合，具有作戰能力了。

防衛新聞(Defense News)報導，有著極端簡單線條風格的朱瓦特號，是美國海軍最昂貴的軍艦，單艦的造價達到78億美元，但是卻只是空船，沒有作戰系統，也就沒辦法執行任務。

朱瓦特號的先進火砲系統可能無法使用，此圖終究只想像圖。(圖/洛克希德馬丁)

2016年11月，BAE系統公司獲得了1.92億美元的合約，將朱瓦特號及其2號艦麥可蒙索爾號(USS Michael Monsoor，DDG-1001)提供戰鬥系統，再一次提高了朱瓦特級的成本。

Stealth #destroyer USS #ZUMWALT #DDG1000 coming into San Diego earlier in May, seen from an outoing cruise liner. Carrier THEODORE ROOSEVELT (CVN 71) on the horizon in 2nd view. Photos by and courtesy of Tony Mori. pic.twitter.com/qSJWlSTVIT — Chris Cavas (@CavasShips) May 22, 2019

朱瓦特級被稱為「世界上最大、技術最先進的水面作戰艦」，其最初的設計，是倚重艦首的2門155公釐先進火砲系統(Advanced Gun System)，這種火砲的基礎射程可達到100公里，並可投射GPS引導的遠程對地攻擊砲彈（LRLAP）。

但是，朱瓦特級地位實在尷尬，由於國防預算刪減，原本購買28艘的計畫，被減少到只剩3艘，如此一來，軍艦的戰鬥系統、武器系統都會變得獨一無二，導至成本超支。再加上長期受到技術問題的困擾，建置成本不斷攀升，先進火砲系統由於只有3艘軍艦使用，使得這座砲以及專用的砲彈都變得極其昂貴，無法支持研發成本，現在處於擱置狀態。

因此，朱瓦特級最大的悲劇就是，即使戰鬥系統已完成，它可能僅能安裝戰斧飛彈、SM-6標準飛彈之類的飛彈武器，至於最重要的2門先進艦炮系統，在服役之後只能是「非活動狀態」，有砲而無彈，甚至無砲無彈。

在完成朱瓦特的戰鬥系統後，2號艦麥可蒙索爾號的戰系應可在2020年第二季度完成，而3號艦也是也是最後一艘船「林登詹森號」(USS Lyndon B. Johnson,DDG-1002)，仍在緬因州巴斯鐵工廠建造中，今年年底完成。屆時轉移到加州聖地亞哥，再來安裝戰鬥系統。

(中時電子報)