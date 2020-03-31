美國海軍的萬噸匿蹤驅逐艦朱瓦特號( USS Zumwalt ,DDG 1000)，從2016年10月在馬里蘭州巴爾的摩港宣示服役之後，已過了4年，現在終於完成戰鬥系統的整合，具有作戰能力了。
防衛新聞(Defense News)報導，有著極端簡單線條風格的朱瓦特號，是美國海軍最昂貴的軍艦，單艦的造價達到78億美元，但是卻只是空船，沒有作戰系統，也就沒辦法執行任務。
2016年11月，BAE系統公司獲得了1.92億美元的合約，將朱瓦特號及其2號艦麥可蒙索爾號(USS Michael Monsoor，DDG-1001)提供戰鬥系統，再一次提高了朱瓦特級的成本。
朱瓦特級被稱為「世界上最大、技術最先進的水面作戰艦」，其最初的設計，是倚重艦首的2門155公釐先進火砲系統(Advanced Gun System)，這種火砲的基礎射程可達到100公里，並可投射GPS引導的遠程對地攻擊砲彈（LRLAP）。
但是，朱瓦特級地位實在尷尬，由於國防預算刪減，原本購買28艘的計畫，被減少到只剩3艘，如此一來，軍艦的戰鬥系統、武器系統都會變得獨一無二，導至成本超支。再加上長期受到技術問題的困擾，建置成本不斷攀升，先進火砲系統由於只有3艘軍艦使用，使得這座砲以及專用的砲彈都變得極其昂貴，無法支持研發成本，現在處於擱置狀態。
因此，朱瓦特級最大的悲劇就是，即使戰鬥系統已完成，它可能僅能安裝戰斧飛彈、SM-6標準飛彈之類的飛彈武器，至於最重要的2門先進艦炮系統，在服役之後只能是「非活動狀態」，有砲而無彈，甚至無砲無彈。
在完成朱瓦特的戰鬥系統後，2號艦麥可蒙索爾號的戰系應可在2020年第二季度完成，而3號艦也是也是最後一艘船「林登詹森號」(USS Lyndon B. Johnson,DDG-1002)，仍在緬因州巴斯鐵工廠建造中，今年年底完成。屆時轉移到加州聖地亞哥，再來安裝戰鬥系統。
(中時電子報)
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