高市新聞局長鄭照新遭罷韓團體批評性別歧視，忍不住在臉書開炮回嗆。（翻攝自鄭照新臉書）

高雄市長韓國瑜30日發文悼念過世的前行政院長郝柏村，一度誤稱郝為「五星上將」，發現後立即修改，高市新聞局長鄭照新31日解釋，發文小編是年輕女性，對軍隊編制不熟悉，卻遭罷韓團體「Wecare高雄」抨擊他的說法「充滿性歧視」；發言一向平和的鄭照新忍不住動怒，晚間在臉書回嗆「歧視你個鬼」、「不是提到性別就拿來批鬥獵巫消費」，連臉書好友都相當震驚，留言提醒他「這篇地球ㄟ（設定公開）」。

高雄市長韓國瑜發文悼念郝柏村，誤植為「五星上將」，遭罷韓團體質疑「失言太嚴重」，還有親綠粉專曲解韓國瑜講的應該是「五星旗上將」；對此，高市新聞局長鄭照新31日解釋，發文的小編是年輕女性，不熟悉軍隊編制，發現後很快更正，反倒是「五星旗上將」的扭曲說法對郝院長極度不尊重，他予以譴責。

「Wecare高雄」下午在臉書貼文，痛批鄭照新「出事就賴給小編還強調女性」、「一個市長發言充滿性暗示」、「一個局長回應充滿性歧視」、「不用送性平會？」

鄭照新31日晚間忍不住在臉書貼文開炮，回嗆罷韓團體胡亂貼人標籤才叫歧視，他說，小編自己說是小妹妹，文學說法就是年輕女性，沒服役過不熟悉軍中體制，這是小編自己說的，「歧視你個鬼」、「別拿性別來消費，女性主義的書，我讀的沒比較少」。

鄭照新說，共產主義的平等是假平等，正視並尊重差異才是真平等，性平是理解並尊重差異，而不是提到性別就拿來批鬥獵巫消費，讓平等價值廉價化與膚淺化。

他對罷韓團體直接開罵「少來這套」、「我來自自由加州」、「我在國民黨裡挺婚姻平權比在外面的有guts」、「隨意貼人標籤才是最大的歧視」，由於他出任高市新聞局長後，面對罷免團體回應一向平和，臉書發文態度明顯轉為強硬，有臉書好友驚訝留言「這篇地球ㄟ（指公開發文，任何人都看得到）」，鄭照新態度坦蕩，回覆「就開啊，性平是尊重差異，不是挂在嘴上消費獵巫的工具，沒有這麼廉價！」

(中時 )