英國媒體報導稱，首相強森的盟友在新冠肺炎危機問題上把矛頭對準了北京。對此，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）周一在防疫記者會上表示，“在應對疫情上，中英需要站在一起；在國際上，如果要開展有效合作、應對這場危機，防止疫情反覆，就需要團結儘可能多的國家。”他說，“危機緩解之後可以進行經驗教訓總結，而且‘應該由世界衛生組織帶頭來做’。”

《每日郵報》的報導指出，“現在唯一的優先事項是處理疫情危機，但每個人都知道，當這一切結束後，必須要有一個清算”（reckoning ）。報導還提到，英國前保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）曾向該報撰文寫道，“當我們度過了這一可怕的大流行病之後，重新審視這個關係（的需求），及將其放置在一個更加平衡和誠實的基礎上是十分緊迫的”。報導指，還有英政府內閣高官對歡迎中國電訊巨頭華為公司，參與該國信息網絡基礎建設的合理性提出進一步質疑。該官員稱，“這急需得到審查，就像任何依賴中國供應鏈且具有戰略重要性的基礎設施一樣”。

一般認為，拉布的回答明顯迴避了提問，但強調應該由世界衛生組織來做顯示未來WHO可能成為大陸與西方角力的重點。美國總統稍早也曾表示，他“感覺世衛非常偏袒中國，許多人感覺不公平”。

(中時 )