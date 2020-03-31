新冠肺炎疫情緊張，餐飲、影視等行業大受影響，提升免疫力的健身行業也受到小幅波及，劉雨柔、李愛綺以及潘若迪經營的健身房及健身教室業績持平，出現1到2成波動，問及防疫秘訣各出奇招，不僅重金購入數台臭氧機，量體溫、勤噴酒精、多消毒是基本原則，甚至請來專業消毒公司，就是要在運動中找回健康！

劉雨柔與格鬥選手老公黃育仁一起經營健身房，她表示：「我們健身房走精緻小班制，以預約一對一教學跟小班團課預約為主，規模比較小，所以整體來看，狀況還算穩定。」她提及為了抗疫，進場需要量體溫，手腳也要求清潔與消毒，「場內器材跟環境，平時使用完畢本來就有清潔、消毒習慣，疫情這段時間又增加大環境消毒頻率，特別找來消毒公司整理環境，對於學生的控管也比平常嚴格。」

劉雨柔（右）認真練習柔術。（劉雨柔提供）

格鬥選手老公經常飛出國訓練，劉雨柔提及，「這波疫情影響超級大！很多國外大型的訓練場館，都已暫時關門。原本今年我老公要打最後一場退休賽，我們預計4、5月飛出國訓練，現在飛不出去，比賽可能不會如期舉行，非常多國際賽事都已取消。」她也語出驚人，「去年底我投入蠻多時間在訓練，一路以來狀況都很好，原本3月中旬要報名國際柔術比賽，最後因疫情取消。」

李愛綺樓下經營咖啡館。（源鑛娛樂提供）

李愛綺則與美籍老公Duke合開健身房，疫情拉警報，她坦言，「教練有影響，學員買了課程一對一，有因疫情延後再上。」但整體業績不受影響，甚至還迎來第2家瑜珈中心，「現在試營運中，4月正式開幕，說也奇怪，過完年反而會員增加，可能因為是緩和的瑜珈。」老公是美國人，防疫觀念是否大不同，她回應，「疫情剛開始出來的時候，他覺得我們太誇張，但效果出來後，他現在防疫比我更緊張。」

潘若迪經營健身教室多年。（艾迪昇傳播提供）

經營健身教室多年的潘若迪坦言業績有下滑，「多少都有影響，每年過年都會下滑一些，這次疫情剛好也在這個月分，學生過年出遊，2月自我居家隔離，整體約下滑2成。」他砸大錢買下3台臭氧機放置健身教室防疫，「我的教室是開放空間，窗戶能全開讓空氣流通，大家可以安心運動，一直很注重教室清潔，所以再購入臭氧機，除了固定請清潔人員來打掃，還天天消毒教室。」不僅如此，還採取實名制上課，進場前做酒精消毒、量測體溫及填寫健康聲明書等，防疫絲毫不馬虎。

(中時 )