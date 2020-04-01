攸關國民黨再起的「改革委員會」眾所矚目，在黨主席江啟臣明天於中常會公布成員名單後，正式運作，其下分設組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健4個小組，江啟臣與黨祕書長李乾龍分別總召集人、副召集人，各組召集人由小組成員共推。外界最關注的兩岸論述組約13人，發明「九二共識」一詞的前國安會祕書長蘇起，是國民黨特地邀請加入超重量級成員。

國民黨改革委員成員共約50人包含學者專家、中常委、立委、議員、里長及民間人士，其中不少中常委加入是因為中常委參與意願高，黨內認為與其在外面放砲，不如全部納進小組一起討論出共識，因此4個小組人數從原設定7、8人，增加為10至17人不等，在明天正式成立後將密集召開分組會議，1個月提出分組報告並提報討論，在5月22日前提出書面建議。

國民黨2020大選慘敗，國民黨兩岸論述長期抱持的「九二共識」是否必須調整，成為最受矚目、正反意見都有的爭執點，也是新任主席江啟臣如何維繫「親美和陸」路線的重要關鍵，15執政縣市長對兩岸論述更異常關切，認為會是2012年縣市長選舉的重要變數。

據悉，智庫籌組改委會先期召開諮詢會議時，蘇起並未參與；隨著改委會成立在即，黨務高層認為發明「九二共識」蘇起若未參與討論，改委會即提出新的兩岸論述，日後恐另生風波，甚至爭論不斷，不如主動邀蘇起加入一起週延討論，尋求最大公約數，日後再一致對外說明。而蘇起也應允加入，令黨中央除了感謝，也對凝聚共識更有信心。

據悉，兩岸論述組重量成員還有政大東亞所所長王信賢、政大政治系副教授俞振華、東海大學政治系副教授邱師儀、佛光大學與中山大學學者、前立委林郁方及高思博、政治觀察家曾柏文等人。江啟臣明天宣布改委會成立時，也將揭示兩岸論述組須建置「黨公職人員赴陸交流辦法」，作為約束黨公職與陸交流的參考，破除在各黨都與大陸交流，但國民黨卻一再被冠上「政治買辦」的印象。

其他3組，最多的是青年參與組人數多達17人左右，成員有淡大經濟系教授包正豪、核能流言終結者創辦人黃士修、前黨主席朱立倫核心幕僚凌濤、現任青年團總團長田方倫，北台北市議員徐巧芯與鍾沛君、新北市議員陳偉杰、台中市議員羅廷瑋、高雄市議員邱于軒，以及台南市議員、屏東縣議員，加上台中、新竹的基層年輕里長，以及專精數位、大數據的青年才俊。而外界矚目的前青年團總團長林家興雖未被納入，不過黨中央仍將把他在諮詢會議的意見列入參考，並持續意見交流。

組織改革組約12人左右，有智庫內政組召集人黃德福、前立委郭添財、兼任革實院副院長的台中市議員黃健豪，以及具中常委身分的桃園市議員黃敬平與南投縣議員游顥、中常委童惠珍及謝坤宏，還有台北市議員張斯綱等人。

參與人數最少、約10人的財務穩健組，參與者都是重量級人士，包括不分區立委曾銘宗、智庫執行長高永光及財經重量級學者林祖嘉、朱雲鵬、政大商學院副院長周冠男，以及中常委劉大貝、江碩平等。

(中時 )