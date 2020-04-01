新冠肺炎疫情衝擊，不僅打亂全球經濟成長，也擾亂農曆年後的求職市場，永達保經以3大競爭優勢，要在逆勢中擴大徵才，廣納各行各業菁英加入，透過複製成功的平台、完善的業務制度，協助業務人才專注於組織開拓及業績發展，成為保險企業家。

永達保經有3大競爭優勢，包括平台、制度及獎勵優勢；為了讓人才能夠盡其展現才能、彼此競合，永達創建一個「共好、共享文化」與團隊一同學習的事業舞台，無需擔心無薪假或是被迫裁員，讓有興趣在保險經代業發揮長才的求職或轉職者重返職場時，更有自信並獲得成長，成就屬於自己的事業。

根據統計資料顯示，有意從事保險業務員的新人，不再僅以大型保險公司為優先選擇；永達保經總經理陳慶鴻表示，保險經紀人或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，成為愈來愈多新進人員發展的首選。

此外，陳慶鴻指出，保險經紀人可針對客戶的需求，作客製化的安排規劃，讓客戶擁有適合個人或家人的完整保障。

壽險公會3月20日公布2019年人身保險業務員登錄概況，壽險公司去年總登錄人數22.6萬人，較2018年增加5027人，年增率2.28％；保險代理人及經紀人去年總登錄人數有16.5萬人，較2018年增加5425人，年增率3.40％。

永達保經董事長吳文永表示，業代在傳統保險通路努力一輩子，屆齡退休是完全裸退，所有組織歸還公司，這是「職業」。在永達，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生時，利益可以由孩子領，孩子不在，可以由孫子領，這才叫資產，稱得上是「事業」。

(中時 )