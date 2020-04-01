***免責聲明：本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

恐慌的時刻一到這篇舊文又冒出來了，其實正常營運的公司大部份狀況下很難倒；不過會倒閉的公司87%的樣子就是長這樣！在這裡分享給大家正確的投資觀念，希望大家不要抱錯股票哦～

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註：此文原發表於「痞客邦」2019/3月，數據皆為2019年資料)

華映在昨日(3/27)召開重訊公告去年財報，去年第 4 季虧損擴大，全年淨損 195.61 億元，每股虧損 3.02 元，淨值轉負，5月可能面臨下市命運。經查100張持股以下的人數尚有23萬人，這些人的股票一秒鐘變壁紙、血本無歸。

先來講講華映的歷史，在來告訴大家看這3個財報數據就能躲開地雷股，至少不會變成壁紙啦～

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【華映簡介】

中華映管股份有限公司（簡稱華映）成立於1971年5月4日，為大同集團轉投資公司。公司原為TFT-LCD面板廠，於1997年率先引進大尺寸TFT-LCD量產技術，其產量為全球前三大，後為因應市場競爭，公司於2012年轉型於中小尺寸面板廠。

如果各位有點投資經歷的話，應該會聽過「面板五虎」也就是指生產TFT-LCD面板的五家主要廠商，最早出現在2002年，當時的五家主要廠商包括：友達、廣輝(後被友達併購)、奇美(後併入群創)、華映、彩晶(6116)。不過因為產業變化，現在放得上檯面的應該只剩友達(2409)與群創(3481)。從下圖工研院所提供的資料中也可以發現到2022年平面顯示器的營收成長率相當有限，僅剩1%左右。

平面顯示器出貨面積成長趨勢 (資料來源：工研院(2017/12))

【華映走入衰敗】

從華映的損益表中我們可以看到，近14年中有12年都是虧損的，這也造成他的淨值一點一滴的減少。更別說發放股利了，累積虧損的公司是無法發放股利回饋股東，所以這10年間投資人連一毛錢股利都領不到。股價也就一路像溜滑梯般，從30元下殺到20元、20元跌到10元面額，又有人進場賭不會跌破淨值，到現在僅剩0.5元且面臨下市危機。還有23萬位散戶持有華映⋯真的是欲哭無淚。

華映近14年獲利狀況(資料來源:台灣股市資訊網)

股價走勢圖(2002~2019)(資料來源:XQ全球贏家)

【3招找出隱藏地雷股】

告訴大家最簡單的3招判別地雷股法：

1. 從每股盈餘(EPS)來看》連續兩季不賺錢

2. 從股利來看》連續兩年發不出股利

3. 從淨值來看》淨值已跌破面額(10元)

隱藏地雷股總家數(資料來源:台灣股市資訊網，整理:股海老牛)

這115家就不一一贅述(清單下載)大部分的股票價格也都在10元以下。除了華映跟綠能(3519)外、還可以看到亞太電(3682)也在其中，那天是否也突然宣佈下市，實在令人心驚膽跳。投資還是得有獲利還要發股利，至少才能安心一些。

【老牛總結】

★華映近14年中有12年都是虧損的，這種累積虧損的公司是無法發放股利回饋股東，基本上是相當危險的，千萬別賭它會成為轉機股。

★買到不賺錢的公司又發不出股利，請投資人要果斷停損，真的存股變成「存骨」，買到這種地雷股，哪天突然下市就讓投資人血本無歸！

★昨天剛好是緯創的子公司緯穎上市的時間，緯穎(6669)大漲52.42 %，而緯創(3231)也因此上漲3.49%，真是所謂的母憑子貴；反觀大同則因為華映、綠能的連年虧損而股價下挫，真的是冷暖兩樣情。

★最近有網友問到明泰(3380)這檔不到20元的小資族5G概念股，在媒體的强力放送下，成為散戶的新寵兒。不過攤開損益表一看，可是連續4季都處虧損，還是建議別投機建議不賺錢的公司，住套房的機率高達87%！

資料來源： Goodinfo /新聞報導/XQ全球贏家/Wiki/MoneyDJ

※本文由股海老牛授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)