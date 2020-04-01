大陸影后斯琴高娃以《大宅門》和《康熙王朝》的白文氏和孝莊太后，演技大獲好評走紅兩岸三地，還曾二度獲香港金像獎最佳女主角。18歲時就結婚卻遭家暴8年終離婚，直到遇見第3任丈夫華裔音樂家陳亮聲終得幸福。

斯琴高娃演過多部好戲，都台灣觀眾相當有印象。（圖／翻攝自微博）

事業啟蒙之初就婚頭 難忍8年家暴

來自蒙古族的斯琴高娃，4歲時父親去世，母親帶著三個孩子回內蒙古生活。15歲進入內蒙古自治區歌舞團，擔任舞蹈演員、報幕員，開啟了她的演藝生命。18歲時，她在內蒙古電影製片廠大認識大9歲的年輕導演孫天相，兩人相戀結婚，生下一兒一女，當她認為自己會一直幸福下去時，未料丈夫常一生氣就對她拳腳相向，默默忍受8年家暴後，終於撐不下決定離婚，她扶養女兒，前夫扶養兒子。

離婚後一年因工作認識男演員敖醒晨，兩人相戀再婚，原以為終於找到可依靠的另一半，但婚後第二年被八一電影製片廠選中主演電影《歸心似箭》，斯琴高娃非常喜歡這劇本，就下了一個驚人的決定，竟選擇墮胎拿4個月的胎兒，以便專心演戲。

這決定也為第二段婚姻埋下地雷，《歸心似箭》讓她獲得獲文化部優秀青年創作獎，接下來戲越接越多戲，1982年，斯琴高娃在《駱駝祥子》中的虎妞一角一舉成名，隔年獲第三屆電影金雞獎最佳女主角獎，和第六屆電影百花獎最佳女演員獎，但此時第二段婚姻也走到了盡頭，為戲拿掉孩子選擇事業的她，成名後也讓丈夫有感活在妻子光環下，最後也走上離婚路。

斯琴高娃戲劇宣傳照。（圖／資料照）

梅開三度找到終生幸福 事業更上一層樓

1985年她憑電影《似水流年》獲第四屆香港電影金像獎最佳女主角，是香港電影金像獎史上第一位奪這個獎項的大陸女演員。隨後透過朋友介紹，斯琴認識了瑞士華裔音樂指揮家陳亮聲，兩人一樣結過婚帶著小孩，就這樣梅開三度，又再結了一次婚，這次的婚姻讓成為她得到幸福，也為此定居瑞士，偶爾回大陸拍戲。

後來她接受名導演關錦鵬邀請，與張曼玉和張艾嘉出演電影《人在紐約》，非常成功。隨後回到大陸演出一連串古裝電影與電視劇，如電影《香魂女》、《太后吉祥》等。《香魂女》還獲得了柏林電影節金熊獎。

2000年後，她拍了不少叫好叫做的電視劇，讓台灣的觀眾認識和喜歡她的演技，《大宅門》、《康熙王朝》等，當中的二奶奶白文氏與孝莊太后，讓她知名度更好。2008年，更憑《姨媽的後現代生活》再次獲香港電影金像獎最佳女主角，成為第一位兩奪香港電影金像獎最佳女主角的大陸演員，該戲也入圍第43屆金馬獎最佳女主角。

影后也有育兒問題 曾為兩個孩子頭痛

第一段婚姻斯琴高娃曾生下一子一女，女兒由她扶養，她一度也想讓女兒成為演員，也積極栽培，但女兒對演藝圈毫無興趣，反而向繼父借錢開餐廳，讓斯琴高娃恨鐵不成鋼，直到她從瑞士回大陸頻繁拍戲，女兒為照顧她也到大陸開餐廳，母女倆才開始有話聊。

兒子孫鐵則是交由前夫撫養，但斯琴高娃的前夫因入獄對她有怨，讓兒子一直不能諒解母親，直到孫天相去世前，把過往事實告訴兒子，才讓斯琴和兒子的母子情得以緩解，29歲時孫鐵透過斯琴高娃的協助，到比利時學拍戲，回大陸後曾和她共同演出兩部戲，母子同台演戲也帶動話題。

(中時電子報)