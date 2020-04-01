新冠肺炎疫情持續延燒，但對犯罪被害人的關懷卻不能中斷。為此，財團法人犯罪被害人保護協會董事長、台灣高檢署檢察長邢泰釗1日指示犯保總會對於被害人及其家屬訪視、關懷工作，絕不能因疫情而中斷，同時也要求總會落實異地辦公等防疫措施，保障犯保工作人員及志工的身體健康。

刑泰釗接任犯保總會董事長後，對於保護犯罪被害人及其家屬(馨生人)工作極為重視，由於目前正值疫情延燒之際，為避免疫情蔓延影響保護工作，1日巡視犯保總會時特別指示總會全面啟動防疫措施，希望在保護犯罪被害人及其家屬(馨生人)時，同時也提供工作人員周全的照護。

邢泰釗指示犯保總會落實異地辦公措施，透過犯保各分會使用被害人溫馨談話室、或協調地檢署提供空間等，採分組異地上班模式，將工作人員的辦公處作區隔，以免因疫情延燒或有辦公暫停而影響保護工作；另由犯保總會主動提供第一線服務的專任人員每週2片口罩，未自備口罩的馨生人如到辦公室求助諮詢時，主動提供紙口罩使用。

此外，對於被害家庭的訪視關懷，除急迫法律扶助與經濟補助優先處理外，家庭訪視暫時改以電話關懷方式，保護工作人員與志工；另開啟視訊會議來因應業務需求，各辦公室保持通風、工作人員每日上下班都要進行區域及設備酒精消毒，以維持乾淨、安全、衛生的諮詢服務環境。

(中時 )